Jennifer Lopez cesur kıyafetiyle podyumu salladı

Gösteri dünyasının "ikonik elbiselerinden biri" olarak tarihe geçen yeşil elbiseyi anımsatan kıyafetle podyumda yürüyen Lopez, seyirciler tarafından çılgınca alkışlandı.

50 yaşındaki Lopez'in konuk model olarak yer aldığı defilede, Kendalll Jenner, Kaia Gerber, Irina Shayk, Bella Hadid ve Gigi Hadid de podyuma çıktı.

Daha sonra podyuma çıkan Donatella Versace de Lopez ile birlikte seyircilere selam verdi.

Lopez, 2000 yılındaki Grammy törenine bu kıyafetle katıldı. Geceye damga vuran ve günlerce konuşulan bu tasarım, gösteri dünyasının ikonik elbiseleri arasında yerini aldı.

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