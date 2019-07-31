Jennifer Lopez, Erdoğan'ın kaldığı villada ağırlanacak

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jeniffer Lopez, It's My Party turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta Antalya'da konser verecek. Şarkıcı Jennifer Lopez'in Belek'teki lüks otelde 2 saat sahne vermesi bekleniyor. Konserin biletleri 7 bin TL ile locadan izlemek isteyenler için 50 bin euroya kadar çıkıyor. O dönemde otelde minimum 7 gün konaklayan misafirler de konseri izleyebilecek. Yoğun güvenlik önlemlerinin aldığı Lopez için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G2O Liderler Zirvesinde kaldığı özel camlı villa hazırlandı.

"ÖNCÜ BİR EKİP GELEREK SAHNEYİ GÖRDÜ"

Konserin gerçekleşeceği otelin Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Üstertuna hazırlıkların çok güzel gittiğini ve çok heyecanlı olduklarını belirterek muhteşem bir konser olacağını dile getirdi. Daha önce çok sayıda konser yapıldığını hatırlatan Üstertuna, özellikle Lopez'in diğer isimler arasında öne çıkacağını söyledi. Hazırlık sürecinin yaklaşık bir yıldır devam ettiğini aktaran Üstertuna sözlerine şöyle devam etti: "Aslında süreç hiç kolay değil, Jennifer Lopez gibi bir sanatçıyı Türkiye'ye getirebilmek, ikna edebilmek belli bir süre alıyor. Önceden öncü bir ekip geldi tesisimizi görüp bizimle tanıştılar, sahnemizi gördüler ve istedikleri gibi bir yer olduğunu söylediler. Uzun bir süreç sonrası artık son dönemece geldik, son detayları bitirip 6 Ağustos'ta da çok güzel, eğlenceli ve müthiş bir ışık ve ses gösterisi ile bir konser bekliyoruz"

ERDOĞAN'IN KALDIĞI VİLLADA KALACAK

Çocuklarıyla birlikte gelecek olan Lopez ve ekibini en iyi şekilde ağırlamaya hedeflediklerini belirten Üstertuna, Lopez için, G20 Liderler Zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kaldığı kurşun geçirmez camlı Crown Villa hazırlandığını belirterek, "Çocukları ile birlikte geleceği için çocuklara yönelik de ciddi hazırlığımız var. Tesisimiz büyük çocuk kulübü olan bir tesis, Tabiri caizse odasına yeni bir çocuk kulübü yapıyoruz diyebiliriz" ifadelerinde bulundu.

"ISPARTA'DAN BEYAZ GÜL GETİRİLECEK"

Şarkıcının özel istek ve talepleri de merak konusu. Genel olarak bakıldığında uzun bir liste ama mütevazi taleplerin olduğunu dile getiren Üstertuna, "Sanatçımız için özel talepler geldi, özellikle kremalı ve çok acılı yiyecekleri çok sevmediği gibi noktalar belirtildi. Bunu tüm mutfak ekibimizle paylaştık ve hazırlıklarımızı yaptık. Türk mutfağını da güzel örnekleri ile tanıtacağımız bir arka plan hazırlığımız var" diye konuştu. Jennifer Lopez'in kulisi için de her zaman olduğu gibi beyaz rengi tercih etti. Kulis masa, sandalye ve tüm dekor eşyalarıyla tamamen beyaza bürünecek. Üstertuna, "Ayrıca iki düzine tamamen beyaz gül talebi var, gülleri Isparta'dan getirmeyi düşünüyoruz" dedi.

"10 TIR DOLUSU MALZEME GELİYOR"

Bu tarz büyük isimlerin Antalya'ya geliyor olmasının Antalya'nın destinasyon olarak öne çıkması açısından çok önemli olduğunu kaydeden Üstertuna, "Jennifer Lopez 2 tane özel büyük uçakla 90 kişilik ekip halinde geliyor. Bunun yanında 10 TIR malzeme geliyor. Çok ciddi bir operasyon, 7'sinde de Antalya'dan ayrılıyor, program yoğun fakat biz arada bu yıl Aspendos yılı, özellikle Aspendos'u göstermek istiyoruz. Bunun teklifini de yaptık, umarım gösteririz bu vesile ile Antalya'yı da gezdirmiş oluruz" diye konuştu. Üstertuna, Lopez'in evlilik planları yaptığı Alex Rodriguez ile balayını Regnum'da geçirmeleri konusunda da bir teklifte bulunduklarını ekledi. Lopez için otelde bir doğum günü kutlaması yapılması da planlanıyor.