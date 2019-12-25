Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı

Dünyaca ünlü Latin şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

50 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla bir kez daha kendisine hayran bıraktı. 107 milyon takipçisi bulunan Jennifer, pembe spor sütyenli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

YÜZ BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Jennifer'ın "Baby, it's warm outside" (Bebeğim, dışarısı sıcak) notuyla yaptığı paylaşımı yarım saat içinde 300 binden fazla beğeni ve binlerce yorum aldı.

SPOR KAÇAMAĞI YAPARKEN OBJEKTİFLERE YAKALANDI

Öte yandan Jennifer Lopez, nişanlısı Alex 'A-Rod' Rodriguez ile spor salonuna giderken görüntülendi. Amerikan Futbolu Ligi'nde oynanacak olan Super Bowl finalinde göstereceği performansa hazırlanan Lopez, prova arasında nişanlısı ile spor kaçamağı yaptı.

44 yaşındaki nişanlısı sıradan spor kıyafetleriyle görüntülenirken, 50 yaşındaki Jennifer siyah spor sütyeni, spor taytıyla ve kusursuz fiziğiyle adeta görenlerin aklını başından aldı.