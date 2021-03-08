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Jennifer Lopez küvet pozu güldürdü

Jennifer Lopez küvet pozu güldürdü

Koronavirüs pandemi sürecinde soluğu Dominik'te alan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez küvet pozuyla herkesi güldürdü.

Jennifer Lopez tatil için Dominik'i tercih etti. Şu aralar Dominik'te deniz ve güneşin keyfini doyasıya çıkaran Jennifer Lopez, tatil pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamaya devam ediyor.

Lüks bir kaçamak sırasında banyoda poz veren Lopez hayranlarının dikkatini çekti.

Her zaman seksi pozlarını paylaşan ve gündem olan JLO bu sefer hayranlarını şaşırttı. Küvette ilginç saç stiliyle poz veren Lopez'in bu haline de beğeni yağdı.

 

Etiketler jlo jennifer lopez paylaşım küvet beğeni
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