Jennifer Lopez ve Ben Affleck aşkı bitti: Boşanıyorlar...

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini sonlandırarak boşanıyor.

BBC’nin eriştiği belgelere göre ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Salı günü Los Angeles’taki mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı.

Basında çıkan haberlere göre Lopez herhangi bir evlilik öncesi anlaşmanın olduğunu belirtmedi. Bu da çiftin servetleri hakkında yasal bir çekişme yaşamasına yol açabilir.

Boşanma davası kapsamında mahkeme, çiftin mali kayıtlarının, gelirlerinin, masraflarının, tapulu mallarının ve borçlarının bildirilmesini istiyor.

Daha önce yapılan haberlerde çiftin Beverly Hills’teki villalarını 65 milyon dolara satışa çıkardığı belirtilmiş, ikisi de alyansları olmadan görüntülenmişti.

52 yaşındaki Affleck, 2015 yılında oyuncu Jennifer Garner’den boşandı. Çiftin beraber üç çocuğu var.

Bundan önce üç kez evlenen Jennifer Lopez'in diğer bir ünlü şarkıcı Marc Anthony'den iki çocuğu var.

2022 yılında Las Vegas’ta evlendiler

Magazin dünyasında Bennifer olarak bilinen çift, 2022 yılında Las Vegas’ta evlenmişti.

Önce küçük bir tören, bir ay sonra da Georgia’da büyük bir düğün düzenlenmişti.

Lopez, evliliğini Instagram'da duyurduğu paylaşımında, "Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik. Ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca" demişti.

Lopez, Affleck ile nikahlarına dair ise şunları yazmıştı:

"Tam da istediğimiz gibi oldu. Gece Vegas'a uçtuk, evlilik cüzdanı için diğer çiftlerle beraber sıraya girdik, dünyanın düğün başkentinde herkesle aynı yolculuğu gerçekleştirmiş olduk.”

Çift, bugüne kadar çok sayıda ünlünün hızlıca evlenmek için Las Vegas'ta gittiği Little White Wedding Chapel isimli şapelde ilişkilerini resmileştirdi.

Çift, başrolünde beraber rol aldıkları, 2002 yılında çekimine başlanan ve 2003'te vizyona giren Gigli filminin setinde tanışıp sevgili olmuştu.

2003 yılında nişanlanan çift, "sürekli medyanın dikkatine maruz kaldıklarını" dile getirerek 2004 yılında ayrılmıştı.

Nikahları tam 18 yıl sonra gerçekleşti.

Çiftin ilişkisi Lopez'in eski beyzbol oyuncusu Alex Rodriguez'den 2021'de ayrılmasının ardından başladı.

Lopez, kariyeri açısından risk aldı

Lopez hayranlarına yazdığı mailinde köpük banyosu yaptığı sırada Affleck'in dizlerine çökerek evlenme teklifini gerçekleştirdiğini yazmıştı.

Nişanlandıktan sonra Lopez, neredeyse 20 yıl ayrı kaldıktan sonra tekrar başlayan ilişkilerinin nasıl değiştiğini bir röportajda şu şekilde dile getirmişti:

"Şimdi daha yaşlıyız, daha akıllıyız, daha çok tecrübemiz var, hayatımızda başka yerlerdeyiz, çocuklarımız var, ve bütün bunların farkında olmamız gerektiğini biliyoruz.

"Hayatımızın bu aşamasında bu şekilde aşkın gerçekleşmesi çok güzel, böylece sahip olduğumuz şeyin daha çok tadına varabilir ve bunu daha çok takdir edebilir, birbirimize daha çok saygı duyabiliriz."

Ancak ilişkileri ve boşanmaları Lopez’in kariyeri açısından sancılı bir döneme işaret edebilir.

Lopez en son olarak “This Is Me... Now” adında otobiyografik bir albüm yayınladı.

Bu albüm, Lopez’in Affleck ile olan ilişkisini ve yıllardır aşkta yakalayamadığı mutluluğu sonunda ele geçirmesini anlatıyordu.

Lopez, ayrıca bu albüme eşlik eden ve 20 milyon dolar yatırdığı bir müzikal filme de imza attı.

Ancak hem albüm hem de film beklenen etkiyi yaratmadı; iki yapım da çok olumlu geri dönüşler almadı.

Bu durum Lopez’in kariyeri açısından soru işaretlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştı.

BBC Türkçe