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Jennifer Lopez ve Ben Affleck resmen boşandı

Jennifer Lopez ve Ben Affleck resmen boşandı
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Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini resmen bitirdi.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in 2022'de Las Vegas'ta düzenlenen bir törenle başlayan evlilikleri, 26 Nisan'da ayrılıkla ve ardından Lopez'in Ağustos 2024'te açtığı boşanma davasıyla sona erdi.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in resmi boşanma anlaşmasına göre; Lopez ve Affleck'in evlilikleri sırasında bireysel olarak kazandıkları gelirleri koruyacakları belirtildi. Ayrıca tarafların eş desteği talep etmediği ve avukatlık ücretlerinin paylaşılmasını istedikleri kaydedildi.

Jennifer Lopez, ‘Jennifer Lynn Lopez’ adını tekrar kullanmak için talepte bulundu.

DHA

Etiketler jennifer lopez ben affleck boşanma
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