Jennifer Lopez'den Türk tutkusu !

Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile birlikte St Tropez'de tatilde. Bugün lüks teknelerinde çekilen fotoğrafları paylaşan Lopez, Türkler'i heyecanlandırdı. Zira üzerindeki sarı kimono Türk tasarımcı Elvan Tığlıoğlu'na ait... Lopez, daha önce de Türk tasarımcılarımıza ait pek çok kıyafet giymişti...



Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, St Tropez’de lüks bir yatta, sevgilisi eski beyzbolcu Alex Rodriguez ile birlikte tatil yapıyor. 50 yaşındaki star, tatil boyunca kaslı vücudunu sergilemekten de geri durmuyor.

Lopez bugün ise ViX x Nikki Beach markasına ait 225 sterlin değerinde, yaklaşık olarak 1550 TL’lik bir mayo ile teknede poz verdi. Fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan JLO’nun üzerindeki sarı kimono ise dikkatlerden kaçmadı.

Jennifer Lopez, üzerinde ‘Forever Young’ yazan beyaz mayosunu Türk tasarımcı Elvan Tığlıoğlu’na ait sarı bir kimono ile kombinledi. Kimono Tığlıoğlu’nun 2020 yaz koleksiyonuna ait ve henüz satışa çıkmadan muhtemelen ilk olarak ünlü şarkıcı giydi…