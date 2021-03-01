  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 01 Mart 2021 10:56

Jennifer Lopez'in paylaşımı beğeni rekor kırdı

İlerleyen yaşına rağmen tüm güzelliğini koruyan başarılı şarkıcı Jennifer Lopez, evinin odasında beyaz mayolu fotoğrafını paylaştı. Dekoltesi ve kalçalarıyla olan olan JLO sosyal medyayı salladı.

Jennifer Lopez'in paylaşımı beğeni rekor kırdı
A+ A-

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, evinin odasında beyaz mayolu fotoğrafını paylaştı.

144 milyon takipçisi olduğu Instagram'dan ayna karşısında çektiği kareyi yayınlayan JLO, 15 dakikada 600 bine yakın beğeni aldı. Lopez'in fit fiziği ve güzelliği dikkat çekti.

Lopez'in beyaz mayosunun seksi görüntüsü ve kalçalarını sergilemesi yine hayranlarından tam not aldı. Hayranları ünlü şarkıcıya "Hangi açıdan selfie çekeceğini iyi biliyorsun" yorumları yağdırdı.

 

instagram , bikini , jennifer lopez , paylaşım , beyaz bikini , jlo
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM