Jennifer Lopez'in paylaşımı beğeni rekor kırdı

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, evinin odasında beyaz mayolu fotoğrafını paylaştı.

144 milyon takipçisi olduğu Instagram'dan ayna karşısında çektiği kareyi yayınlayan JLO, 15 dakikada 600 bine yakın beğeni aldı. Lopez'in fit fiziği ve güzelliği dikkat çekti.

Lopez'in beyaz mayosunun seksi görüntüsü ve kalçalarını sergilemesi yine hayranlarından tam not aldı. Hayranları ünlü şarkıcıya "Hangi açıdan selfie çekeceğini iyi biliyorsun" yorumları yağdırdı.