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  3. 23 Aralık 2019 12:59

Jet Sosyete'de Ata Demirer sürprizi

Gülse Birsel ve Ata Demirer, Avrupa Yakası’ndan yıllar sonra aynı dizide yeniden buluştu. Jet Sosyete’nin yılbaşı özel bölümü konuğu Ata Demirer oldu.

Jet Sosyete'de Ata Demirer sürprizi
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Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete’nin, ‪Puhu Tv’de 27 Aralık Cuma günü yayına girecek “Yılbaşı Özel Bölümü” için Ata Demirer ve Gülse Birsel uzun bir aradan sonra ilk defa birlikte kamera karşısına geçti. Gülse Birsel, Ata Demirer ile sette çekilen fotoğrafı “27 Aralık’ta yılbaşı özel Jet Sosyete’ye kim geliyor, kim geliyor?” notuyla paylaştı.

Ata Demirer de Jet Sosyete setinde çektiği kareyi ‘Aile saadeti’ notuyla Instagram’dan paylaştı. Ata Demirer ve Gülse Birsel, fenomen dizi Jet Sosyete’de yıllarca birlikte rol almıştı.

EKRANA ARA VERECEK

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, başrollerini Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Şahin Irmak ve Enis Arıkan’ın paylaştığı Jet Sosyete, 27 Aralık’ta Puhu TV’de yayınlanacak olan yılbaşı özel bölümüyle sezonun ilk yarısına ara verecek.

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