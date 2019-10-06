Jet Sosyete'nin Gizem'i Şeyma Subaşı'yı ti'ye aldı

Yeni sezonuna internet platformunda devam eden Gülse Birsel’in dizisi Jet Sosyete’den yeni fragman geldi. İlk kitabı “Sadece Şeyma” ile gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı’na da dizide gönderme yapıldı.

Üçüncü sezonunda yayın hayatına internet platformunda devam edecek olan Jet Sosyete güldürmeye devam ediyor. Gülse Birsel’in yaratıcı kaleminden çıkan sevilen dizi, bu hafta Şeyma Subaşı’na yaptığı göndermeyle olay oldu.

GİZEM’İN YAZARLIK MACERASI

Dizinin yeni bölümünde Gizem yazar olur ve “Basit Gizem” adıyla bir kitap çıkarıyor. Gizem’in “Herkesin seni ezmesine izin veremezsin çünkü sen avokado değilsin” şeklindeki göndermesi ise akıllara direkt Şeyma Subaşı’yı getirdi.

Şeyma Subaşı’nın “Sadece Şeyma” isimli kitabındaki “Herkesi mutlu edemezsin çünkü pizza değilsin” sözleri sosyal medyada gündem olmuş ve günlerce konuşulmuştu.

USTA OYUNCULAR KADRODA

Jet Sosyete’nin merakla beklenen yeni sezonuna ise iki yeni oyuncu dahil oldu. İlk bölümü 11 Ekim Cuma günü yayınlanacak dizinin kadrosunaH Özkan uğur ve Mahir İpek de katıldı.

JET SOSYETE NE ZAMAN?

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, başrollerini Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren gibi isimlerin paylaştığı Jet Sosyete, yeni sezon ilk bölümüyle 11 Ekim Cuma günü yayınlanacak. Üçüncü sezon bölümleri ise 50 dakika olacak.