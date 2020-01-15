Johnny Sins ''Erik Dalı'' oynadı, sosyal medya yıkıldı

Amerikalı cinsel içerikli film yıldızı Johnny Sins yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. 13 saniyelik paylaşımda misket oynayan Sins, videoda Erik Dalı müziğini de kullandı.
"OTURMAYA MI GELDİK"
Binlerce beğeninin geldiği paylaşımda Amerikalı yıldız, "Türk arkadaşlarım, oturmaya mı geldik" ifadelerini kullandı. Türk takipçileri ise videoya yorumlar yağdırdı.
TÜRK ÜRÜNLERİNİ DENEMİŞTİ
Sins daha önce Türk atıştırmalık ürünlerini denediği videosuyla, sosyal medyada gündem olmuştu. Söz konusu video, 2 milyona yakın görüntülenme sayısına ulaşmıştı.
Haber3.com'a Google'da abone olun