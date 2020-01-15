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  3. 15 Ocak 2020 11:14

Johnny Sins ''Erik Dalı'' oynadı, sosyal medya yıkıldı

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Johnny Sins, sosyal medya hesabından ''Erik Dalı'' şarkısı eşliğinde oynadığı anları paylaştı.

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Amerikalı cinsel içerikli film yıldızı Johnny Sins yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. 13 saniyelik paylaşımda misket oynayan Sins, videoda Erik Dalı müziğini de kullandı.

"OTURMAYA MI GELDİK"
Binlerce beğeninin geldiği paylaşımda Amerikalı yıldız, "Türk arkadaşlarım, oturmaya mı geldik" ifadelerini kullandı. Türk takipçileri ise videoya yorumlar yağdırdı.

TÜRK ÜRÜNLERİNİ DENEMİŞTİ
Sins daha önce Türk atıştırmalık ürünlerini denediği videosuyla, sosyal medyada gündem olmuştu. Söz konusu video, 2 milyona yakın görüntülenme sayısına ulaşmıştı.

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erik dalı , johnny sins
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