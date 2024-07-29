Justin Bieber minik Türk çocuğu paylaştı, sosyal medya karıştı

Şu sıralar baba olmak için gün sayan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, Instagram hesabından Türkiye'deki bir düğünde dansıyla dikkat çeken bir çocuğu yayımladı.

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile Hollywood'un ünlü Baldwin Ailesi'nin süper model kızı Hailey Bieber, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. 2018'de nikah masasına oturan çift, mayıs ayında bebek beklediklerini duyurmuştu. 27 yaşındaki ABD'li model Hailey Bieber, şimdi 8 aylık hamile. Sık sık hamile eşiyle verdiği pozlarla gündem olan ünlü şarkıcı, şimdi de sosyal medya hesabından yayımladığı bir video ile dikkatleri üzerine çekti. Justin Bieber, Osmaniye’de bir düğünde çekilen videoyu Instagram hesabından paylaştı.