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Justin Timberlake hakkındaki suçlamayı kabul etti

Justin Timberlake hakkındaki suçlamayı kabul etti
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Amerikalı ünlü şarkıcı Justin Timberlake, hakkındaki "alkol etkisinde araç kullanma" suçlamasını kabul etti.

Amerikalı ünlü şarkıcı Justin Timberlake, haziranda New York eyaletinin Long Island bölgesine bağlı Sag Harbor kasabasında araç kullanırken "dur" işaretine uymaması ve şeridinde kalmayı başaramamasının ardından alkollü araç kullandığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Sag Harbor polisi, 43 yaşındaki şarkıcının "Hayır, kimyasal test yapmayacağım" diyerek alkolmetre testini birkaç kez reddettiğini belirtmişti.

Dava dosyasında da ünlü şarkıcının gözaltına alındığı sırada gözlerinin "kan çanağı" gibi olduğu, konuşmasının yavaşladığı, ayaklarının üzerinde duramadığı ve tüm alkol testlerinde kötü performans gösterdiği ifadelerine yer verilmişti.

New York eyaletindeki Long Island bölgesinde bulunan Sag Harbor Village Adalet Sarayı'nda görülen duruşmaya katılan Grammy ödüllü şarkıcı, mahkeme ile vardığı anlaşma kapsamında kendisine yöneltilen ve daha az kusurlu trafik ihlali sayılan "alkol etkisinde araç kullanma" suçlamasını kabul etti.

Yargıç Carl Irace, Timberlake'i, 500 dolar para cezasına, kendi seçtiği kar amacı gütmeyen bir kuruluşta 25 saat kamu hizmetine ve alkollü araç kullanmanın tehlikeleri konusunda bir kamu güvenliği duyurusu yapmaya mahkum etti.

Yargıç Irace ayrıca, bugünden itibaren 90 gün süreyle şarkıcının ehliyetine el konulmasına karar verdi.

Ünlü şarkıcı, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Benim yaptığım bir hataydı ama umuyorum ki şu anda beni izleyen ve dinleyen herkes bu hatadan ders çıkarabilir. Ben kesinlikle dersimi aldım" ifadesini kullandı.

Etiketler justin timberlake suçlama suçlamayı kabul etti suç
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