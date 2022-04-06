K-Pop fenomeni BTS askere gidiyor

Dünyaca ünlü müzik grubu K-Pop fenomeni BTS’in askerlik görevlerini yerine getirmek üzere Güney Kore ordusuna katılması bekleniyor.

Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki gerginliğin tırmanışa geçtiği şu günlerde, grup üyelerinin askeri görevlerini yerine getirmelerinin 'zorunluluk' olduğunu belirten Güney Kore’nin İngiliz elçisi, BTS’in orduya katılmasının 'beklendiğini' açıkladı.

Müzik grubunun uluslararası düzeydeki popülaritesi düşünülerek bu planın ertelenmesine karar verilmiş ve 2020 yılında grup üyelerinin askeri görevlerini 30 yaşına kadar erteleyebileceği belirtilmişti.

Yapılan son açıklamaya göre grup üyelerinin 30 yaşına basar basmaz orduya katılması ve 18 aylık bir süre boyunca milli görevlerini yerine getirmesi bekleniyor. Grup üyelerinden Kim Seok-Jin'in gelecek kasım ayında 30 yaşına basacak olması bu durumla ilgili spekülasyonları artırdı.