Kaan Sekban'ın "Taşacak Bu Deniz" eleştirisi olay yarattı: Erdem Şanlı'dan çok sert yanıt!

Kaan Sekban'ın reyting rekortmeni dizi "Taşacak Bu Deniz" ve oyuncularına yönelik "korkunç oyunculuk" eleştirisi, dizinin sevilen ismi Erdem Şanlı'yı küplere bindirdi. Şanlı, Sekban'ı "etkileşim için emekleri hiçe saymakla" suçlayarak sert bir açıklama yaptı ve ünlü komedyeni Trabzon'a davet etti.

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni yapımı "Taşacak Bu Deniz" dizisi, komedyen Kaan Sekban ve oyuncu Erdem Şanlı arasındaki sert polemikle gündeme oturdu. Sekban'ın dizideki oyunculuk performanslarını "korkunç" olarak nitelendirmesinin ardından, dizide 'İso' karakterine hayat veren Erdem Şanlı, Sekban’ı sert sözlerle hedef alarak "aşağılık bir insansın" ifadelerini kullandı.

Kaan Sekban: "Yapay Zeka Gibi Sahneler"

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı diziyi eleştiren Kaan Sekban, yapımın kalitesinin düştüğünü savundu. Sosyal medyada dizinin sahneleriyle dalga geçildiğini belirten Sekban, isim vermeden Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan'ın bir reklam filmindeki performanslarını da "korkunç oyunculuklar" diyerek hedef aldı.

Erdem Şanlı’dan Trabzon Daveti: "Edebinizle Yorum Yapın"

Eleştirilere sessiz kalmayan Erdem Şanlı, Sekban'ın sadece etkileşim almak amacıyla yüzlerce kişinin emeğini hiçe saydığını iddia etti. Şanlı, "Karakterini bir kenara koyup para için hayatını satan bir insansın" diyerek tepkisini dile getirdi ve Sekban’ı şu sözlerle Trabzon’a davet etti: "Sen ve senin gibi tüm ekibin emeğini hiçe sayan aşağılık insanları Trabzon'a davet ediyoruz. Edebinizle yorum yapın.".

Set Emekçileri İçin Savunma

Şanlı, açıklamasında tüm oyuncu arkadaşlarıyla birlikte ellerinden gelenin en iyisini yapmak için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı. Mesleklerini icra ettiklerini belirten oyuncu, Sekban'ın tutumunun profesyonellikten uzak ve yıkıcı olduğunu savundu. Fenomen diziyle ilgili yaşanan bu tartışma, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Kaan Sekban'a sert çıkan Şanlı şu ifadeleri kullandı:

"Korkunç oyunculuklar mı? Bilgin kadarıyla seni Trabzon'a bekliyorum... Aşağılık bir insansın ki etkileşim almak için yüzlerce insanın emeğini hiçe sayıyorsun. Bence karakterini bir kenara koyup para için hayatını satan bir insansın. Biz oyuncu arkadaşlarımızla elimizden gelenin en iyisini yapmak için her şeyi yapıyoruz. Sen ve senin gibi tüm ekibin emeğini mesleğini hiçe sayan aşağılık insanları Trabzon'a davet ediyoruz. Edebinizle yorum yapın. BİZ HEPİMİZ MESLEĞİMİZİ İCRA EDİYORUZ."