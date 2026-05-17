  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Kaan Sekban'ın "Taşacak Bu Deniz" eleştirisi olay yarattı: Erdem Şanlı'dan çok sert yanıt!

Kaan Sekban'ın "Taşacak Bu Deniz" eleştirisi olay yarattı: Erdem Şanlı'dan çok sert yanıt!

Kaan Sekban'ın "Taşacak Bu Deniz" eleştirisi olay yarattı: Erdem Şanlı'dan çok sert yanıt!
Güncelleme:

Kaan Sekban'ın reyting rekortmeni dizi "Taşacak Bu Deniz" ve oyuncularına yönelik "korkunç oyunculuk" eleştirisi, dizinin sevilen ismi Erdem Şanlı'yı küplere bindirdi. Şanlı, Sekban'ı "etkileşim için emekleri hiçe saymakla" suçlayarak sert bir açıklama yaptı ve ünlü komedyeni Trabzon'a davet etti.

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni yapımı "Taşacak Bu Deniz" dizisi, komedyen Kaan Sekban ve oyuncu Erdem Şanlı arasındaki sert polemikle gündeme oturdu. Sekban'ın dizideki oyunculuk performanslarını "korkunç" olarak nitelendirmesinin ardından, dizide 'İso' karakterine hayat veren Erdem Şanlı, Sekban’ı sert sözlerle hedef alarak "aşağılık bir insansın" ifadelerini kullandı.

Kaan Sekban: "Yapay Zeka Gibi Sahneler"

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı diziyi eleştiren Kaan Sekban, yapımın kalitesinin düştüğünü savundu. Sosyal medyada dizinin sahneleriyle dalga geçildiğini belirten Sekban, isim vermeden Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan'ın bir reklam filmindeki performanslarını da "korkunç oyunculuklar" diyerek hedef aldı.

Erdem Şanlı’dan Trabzon Daveti: "Edebinizle Yorum Yapın"

Eleştirilere sessiz kalmayan Erdem Şanlı, Sekban'ın sadece etkileşim almak amacıyla yüzlerce kişinin emeğini hiçe saydığını iddia etti. Şanlı, "Karakterini bir kenara koyup para için hayatını satan bir insansın" diyerek tepkisini dile getirdi ve Sekban’ı şu sözlerle Trabzon’a davet etti: "Sen ve senin gibi tüm ekibin emeğini hiçe sayan aşağılık insanları Trabzon'a davet ediyoruz. Edebinizle yorum yapın.".

Set Emekçileri İçin Savunma

Şanlı, açıklamasında tüm oyuncu arkadaşlarıyla birlikte ellerinden gelenin en iyisini yapmak için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı. Mesleklerini icra ettiklerini belirten oyuncu, Sekban'ın tutumunun profesyonellikten uzak ve yıkıcı olduğunu savundu. Fenomen diziyle ilgili yaşanan bu tartışma, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Kaan Sekban'a sert çıkan Şanlı şu ifadeleri kullandı:

"Korkunç oyunculuklar mı? Bilgin kadarıyla seni Trabzon'a bekliyorum... Aşağılık bir insansın ki etkileşim almak için yüzlerce insanın emeğini hiçe sayıyorsun. Bence karakterini bir kenara koyup para için hayatını satan bir insansın. Biz oyuncu arkadaşlarımızla elimizden gelenin en iyisini yapmak için her şeyi yapıyoruz. Sen ve senin gibi tüm ekibin emeğini mesleğini hiçe sayan aşağılık insanları Trabzon'a davet ediyoruz. Edebinizle yorum yapın. BİZ HEPİMİZ MESLEĞİMİZİ İCRA EDİYORUZ."

Bu Haberleri Kaçırma...

Balık tutarken fark ettiler: İstanbul'da kaçak boru hattı skandalı!
Balık tutarken fark ettiler: İstanbul'da kaçak boru hattı skandalı!
Türkiye'nin en iyi içecekleri açıklandı! Türk kahvesi veya çay diyenler yanıldı
Türkiye'nin en iyi içecekleri açıklandı! Türk kahvesi veya çay diyenler yanıldı
Parkta elleri kanlı halde bulundu; vahşet ortaya çıktı!
Parkta elleri kanlı halde bulundu; vahşet ortaya çıktı!
Ünlü çiftten kötü haber: 8 yıllık evlilik tek celsede bitti!
Ünlü çiftten kötü haber: 8 yıllık evlilik tek celsede bitti!
Fatma Soydaş’tan ''açılacak mısın'' sorusuna olay yanıt
Fatma Soydaş’tan ''açılacak mısın'' sorusuna olay yanıt
Eşref Rüya'da veda zamanı geldi: Sezon finali değil, tamamen final yapıyor
Eşref Rüya'da veda zamanı geldi: Sezon finali değil, tamamen final yapıyor
Antalya'da kanlı gece: Aracını durdurdukları şüpheli 3 arkadaşı kurşun yağmuruna tuttu
Antalya'da kanlı gece: Aracını durdurdukları şüpheli 3 arkadaşı kurşun yağmuruna tuttu
Türkiye'nin belki de adını bile hiç duymadığınız saklı cenneti göz kamaştırdı!
Türkiye'nin belki de adını bile hiç duymadığınız saklı cenneti göz kamaştırdı!
Etiketler Kaan Sekban Erdem Şanlı Taşacak Bu Deniz dizi haberleri trt 1 magazin Ulaş Tuna Astepe Deniz Baysal dizi eleştirisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yandaş medyada çakarlı araç depremi! Emin Pazarcı Akşam gazetesinden kovuldu! Yandaş medyada çakarlı araç depremi! Emin Pazarcı Akşam gazetesinden kovuldu! Milli Takım'da Dünya Kupası hazırlık maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu Milli Takım'da Dünya Kupası hazırlık maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu Bankanın haksız haczi için emsal karar! Müşterisine 5.4 milyon TL tazminat ödeyecek! Bankanın haksız haczi için emsal karar! Müşterisine 5.4 milyon TL tazminat ödeyecek! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar aniden düşüyor, sağanak ve fırtına geri dönüyor Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar aniden düşüyor, sağanak ve fırtına geri dönüyor Bodrum'da yaz sezonunu açan Bahar Şahin'in iddialı tatil pozları sosyal medyayı salladı Bodrum'da yaz sezonunu açan Bahar Şahin'in iddialı tatil pozları sosyal medyayı salladı İslam Memiş yatırımın yeni şampiyonunu ilan etti: ''Altını unutun!'' İslam Memiş yatırımın yeni şampiyonunu ilan etti: ''Altını unutun!'' Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri başladı! Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri başladı! Doğada kendi kendine yetişiyor, kilosu çarşıda pazarda 2 bin TL'den satılıyor! Doğada kendi kendine yetişiyor, kilosu çarşıda pazarda 2 bin TL'den satılıyor! Final maçından dönen taraftar midibüsü devrildi, 27 yaralı var! Final maçından dönen taraftar midibüsü devrildi, 27 yaralı var! Eurovison'un kazananı belli oldu; Şampiyon Dara’dan Türkiye’ye sürpriz mesaj! Eurovison'un kazananı belli oldu; Şampiyon Dara’dan Türkiye’ye sürpriz mesaj!
Bayram öncesi fahiş fiyata 389 Milyon TL'lik ceza! Bayram öncesi fahiş fiyata 389 Milyon TL'lik ceza! Esra Dermancıoğlu'nun Roman dansı sosyal medyayı salladı: ''Kobra Murat neredesin?'' Esra Dermancıoğlu'nun Roman dansı sosyal medyayı salladı: ''Kobra Murat neredesin?'' Songül Öden'den yıllar sonra gelen Gümüş itirafı: ''Öpüşme sahneleri annemi hastanelik etti!'' Songül Öden'den yıllar sonra gelen Gümüş itirafı: ''Öpüşme sahneleri annemi hastanelik etti!'' İstanbul'da trafik magandası kamerada! Aracın önünü kesip otomobili yumrukladı İstanbul'da trafik magandası kamerada! Aracın önünü kesip otomobili yumrukladı İstanbul'da sabahın ilk ışıklarında korkunç kaza: Tüm hızıyla dükkana daldı, bir anda yangın çıktı! İstanbul'da sabahın ilk ışıklarında korkunç kaza: Tüm hızıyla dükkana daldı, bir anda yangın çıktı! İstanbul sahiline bir ceset vurdu İstanbul sahiline bir ceset vurdu Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni iddia: Telefon şifresini vermeyi reddetti Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni iddia: Telefon şifresini vermeyi reddetti Antalya'da kanlı gece: Aracını durdurdukları şüpheli 3 arkadaşı kurşun yağmuruna tuttu Antalya'da kanlı gece: Aracını durdurdukları şüpheli 3 arkadaşı kurşun yağmuruna tuttu Türkiye'nin belki de adını bile hiç duymadığınız saklı cenneti göz kamaştırdı! Türkiye'nin belki de adını bile hiç duymadığınız saklı cenneti göz kamaştırdı!