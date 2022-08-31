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Kaan Tangöze: ''Aman gaza gelmeyin seçime kadar idare edin''

Duman grubu solisti Kaan Tangöze'nin İstanbul'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri sırasında sahneden "Aman gaza gelmeyin seçime kadar idare edelim" diye seslendi.

Gülşen'in tutuklanmasının ardından medya ve müzik camiasından iktidara yönelik eleştirilere bir yenisi daha eklendi. Duman grubu solisti Kaan Tangöze, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Kalamış’ta verdiği konser sırasında yaptığı açıklamayla dinleyenlerine seslendi.

Tangöze, şarkı arasında ekonomiye yönelik eleştirilerde bulunurken, önümüzdeki süreçte yeni olayların ve beklenmeyen gelişmelerin olabileceğine dikkat çekti.

Ekonominin kontrol edilemez hâle geldiğini söyleyen Tangöze şu ifadeleri kullandı: 

“Dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar çünkü ekonomi o kadar s.çtı ki yapacak bir şeyleri kalmadı. Yine din elden gidiyor kısa etek giydi, konuyu oraya getirmeye çalışıyorlar. Gaza gelmemeye çalışalım, ben de ağzımı bozmamaya çalışayım."

Etiketler Kaan Tangöze duman konser seçime kadar idare
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