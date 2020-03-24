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  3. 24 Mart 2020 16:56

Kaan Yıldırım Hadise'nin evinde karantinada !

Şarkıcı Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisi konuşulmaya devam ederken, aşklarında yakayı ele veren bir detay daha ortaya çıktı. Ünlü çift karantinada Hadise'nin evinde birlikte kalıyor.

Kaan Yıldırım Hadise'nin evinde karantinada !
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Son dönemde aşk hayatıyla ilgili adından sıkça söz ettirmeyi başaran şarkıcı Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında yeni bir gelişme yaşandı. Hadise, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Kim diyor yalnız olduğumu? Niye yalnız olduğumu düşünüyorsunuz? Biri olsa da söylemem" demişti.

Güzel şarkıcı, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaşmış, aşk dedikodularının fitilini ateşlemişti. Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmayan sevgililerden sonunda beklenen açık geldi.

Bu kez yakayı ele veren paylaşım Yıldırım'dan geldi. Kaan Yıldırım Instagram paylaşımı ile Hadise'nin evinde kaldığını resmen ilan etti.

Hadise'nin geçtiğimiz günlerde evinden yaptığı paylaşımda, koltuk desenlerinin ve renginin aynı olduğu görülüyor. Böylelikle yakışıklı oyuncu, Hadise ile karantinada olduğunu ilan etmiş oldu.

Gecce

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