Kaan Yıldırım, Hadise'nin evine taşındı

Instagram hesabından bir köpekle paylaşım yapan Hadise'nin fotoğrafındaki köpek detayı yeni aşkını ele verdi. Hadise'nin pijamalı şekilde poz verdiği fotoğraftaki köpeğin yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık bir aydır birlikte olan ikili, aynı evde yaşamaya başladı.

HADİSE'NİN EVİNE TAŞINDI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinde rol alan Kaan Yıldırım ile şarkıcı Hadise aşk yaşamaya başladı. İlişkileri hakkında herhangi bir açıklama yapmayan ikili, birlikte yaşamaya başladı. Hürriyet'te yer alan habere göre: Kaan Yıldırım ilişkilerini ele veren köpeğiyle birlikte Hadise'nin İstinye'deki evine taşındı.

"DÜNYA BİR YANA SEN BİR YANA"

Daha önce de hemşehrisi Reynmen'in şarkılarında dans eden Hadise, dün hakkında çıkan ilişki iddialarına sessiz kalarak arabasında spor kıyafetleriyle bir video çekip Reynmen'in Leila şarkısını söyledi. Şapkasıyla makyajsız yüzünü kamufle eden Hadise şarkının "Dünya bir yana sen bir yana" kısmını söylemesi ise dikkat çekti. Şarkıcının Kaan Yıldırım ile arasındaki aşk haberlerine sessiz kalarak böyle bir paylaşım yapması ilişki iddialarını güçlendirdi.

Hadise ''aşka'' geldi! İşte Hadise'nin ''Yıldırım'' aşkı!