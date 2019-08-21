Kaan Yıldırım ile Demet Özdemir birlikte yakalandı!

Posta'nın haberine göre, Kaan Yıldırım ile Demet Özdemir 19 Ağustos Pazartesi günü, Özdemir’in Bodrum-Yalıkavak’taki villasında sohbete başladı.

Muhabbet sabah 04.00’e kadar sürdü. Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım 20 Ağustos Salı sabahı da arkadaşlarıyla havuz başında görüntülendiler.

Demet Özdemir fotoğraflarının çekildiğini fark edince şaşırdı. Kaan Yıldırım’a “Eyvah çektiler, ne yapacağız?” dedi.

Havuzdan çıkıp telefona sarıldı. Kaan Yıldırım ise habercileri fark edince şezlongdan kalkmadı.

Fotoğraflarının net çıkmaması için beyaz havluya sarındı.

Yanındaki arkadaşları da kendisine siper oldu.

Habercilerin gittiğinden emin olduktan sonra da villadan apar topar çıkıp Gündoğan’daki evinin yolunu tuttu.

