Kadına şiddetten hapis cezasına çarptırılan Ozan Güven 5 yıllık sessizliğini bozdu
Ünlü oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 3 aylık ceza için 45 gün boyunca hapis yatmasına yönelik karar çıkmıştı. 45 günlük cezası onanan Ozan Güven, 5 yıl sonra ilk kez konuştu.

2020'de o dönemki sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği ve şiddetli şekilde yaraladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ozan Güven, geçtiğimiz aylarda açıklanan yerel mahkeme kararıyla 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Güven, 'hakaret' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise beraat etmişti.

Hapis talebinin ardından, Ozan Güven kararın reddi için başvuruda bulunsa da talebi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedilerek cezası onandı. 

Söz konusu hapis cezasının 5 yılın altında olması nedeniyle Güven'in kararı Yargıtay'a taşıma hakkı bulunmazken ünlü oyuncu, mevcut infaz rejimine göre 2 yıl 3 aylık ceza için 45 gün boyunca hapis yatmak zorunda kalacak. 

45 günlük cezası onanan Ozan Güven, sessizliğini bozdu. Basın mensuplarına açıklama yapan ünlü isim, kendini savundu.

Suçlamaları kabul etmeyen Ozan Güven, şu ifadeleri kullandı:

"İfadesinde şunu söylüyor. Saatlerce şiddet gördüm diyor ya, bir kadını alıyorsunuz üzerine çıkıyorsunuz. Saatlerce şiddet uyguluyorsunuz. Bir kadının ne kadar canı olabilir. Yetmiyor, o kadını tutuyorsunuz saçlarından duvara vuruyorsunuz. Bu da yetmiyor merdivenlerden atıyorsunuz bayılıyor, üzerine su döküyor ayıltıp devam ediyorsunuz. Ve kadın evden çıkamıyor.

Bunu yapan adamın ne korunmaya ne kollanmaya ne de yüzüne bakılacak bir mahluktur. Kim bunun karşısında olabilir. Kapılar kapalıydı diyor, kapılar açıktı.

Ben iddia ettiği hiçbir şeyi yapmadım. Ben bir kadını dövmedim, bir kadına işkence yapmadım. Gözüne ne oldu bilmiyorum, sabun da kaçsa olabilir, bilmiyorum ben yapmadım. Bir kadını sevdim, onunla birlikte olmak istedim."

 

