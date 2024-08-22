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Kadir Doğulu iflas bayrağını çekti: 3 aydır maaş ödemiyor

Kadir Doğulu iflas bayrağını çekti: 3 aydır maaş ödemiyor
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Oyuncu Kadir Doğulu'nun yapım şirketinin ofisini kapatıp, çalışanların işine son verdi. 3 aydır maaşlarını alamayan çalışanlar dava açmaya hazırlanıyor.

Neslihan Atagül ile mutlu evliliğinden çocuk sahibi olmaya hazırlanan oyuncu Kadir Doğulu, yapım şirketinin ofisini kapattı. Ofisin kapanmasından dolayı mağdur olan ve maaşlarını alamayan işçiler dava açma kararı aldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'ün de desteğiyle ortaklarıyla beraber Alim Yapım adında bir şirket kurmuş ve peş peşe projeler çekmişti. Yapım şirketi son olarak Alperen Duymaz, Engin Öztürk ve Büşra Develi'nin başrol olduğu Aşkın Pusula dizisini çekmiş ancak 7. bölümde ara vermişti. Ekonomik sıkıntılar yaşayan Doğulu'nun çalışanlarının çıkışını verdiği ve 3 aydır da maaşlarını ödemediği ortaya çıktı. Ofisi kapatan Doğulu tarafından mağdur edilen birçok işçi de haklarını aramak için yasal yollara başvurma kararı aldı.

Etiketler Kadir Doğulu neslihan atagül yapım şirketi
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