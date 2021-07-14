Kadir Doğulu olay olan video ile ilgili sessizliğini bozdu

Kanal D'nin yeni yaz dizisi Aşkın Tarifi dizisinde başrolü paylaşan Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün birlikte şarkı söylerken samimi haller sergilemesi tepki toplamıştı. Kadir Doğulu, konu hakkında ilk kez konuştu.

Kanal D'nin yeni yaz dizisi Aşkın Tarifi'nde başrolleri paylaşan Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk, önceki gün canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtladı.

Dizide birbirini seven ancak kavuşamayan iki genci oynayan çiftin, canlı yayındaki samimi halleri dikkat çekti.

Çiftin canlı yayında romantik bir müzik eşliğinde birbirine bakması ve yakınlaşması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

AŞKIN TARİFİ ÖDÜL ALDI

Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından iki rol arkadaşı dün akşam 'Lider Marka Ödülleri' törenine birlikte katıldı. Törende, 'Aşkın Tarifi' yılın en iyi dizisi ödülünü aldı. Kadir Doğulu yılın en iyi erkek oyuncusu, Serra Arıtürk ise en iyi çıkış yapan kadın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

“HER ŞEY YOLUNDA”

Tören sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikiliden Kadir Doğulu "Eşinizin tepkisi ne oldu" sorusuna yanıt verdi:

"Neslihan evde. Ankara'dan misafirimiz var. Sabah bana kahvaltı hazırladı. Her şey yolunda dostlar eğer duymak istediğiniz buysa..."

Sosyal medyadaki yorumlara bakmadığını söyleyen Doğulu, "Her şey yolunda. Bu bir ekip ve kimya işi. Şekle bakmamak lazım. Herkesin aklı, kalbi rahat olsun. Eğer varsa bir sorun gidip onlara soracaksınız. Çok şükür bir sorunumuz yok" dedi.