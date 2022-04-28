Kadir Erkiş: “Tarzıma Uygun Şarkılar Yapıyorum!”

Tarzına uygun şarkılar hazırladığını, bu konuda titiz bir çalışma içerisinde olduğunu belirten DJ Kadir Erkiş, “İnsanları eğlendirmeyi seviyorum çünkü bu sayede kendim de çok eğleniyorum. Ayrıca keyifli bir şekilde yapılan bir meslek, artık iç olmaktan çıkıyor.” ifadelerinde bulundu.

Sakarya Üniversitesi’nde Bilgisayar Programcılığı, Beykent Üniversitesi’nde ise Yazılım Mühendisliği eğitimi alan DJ Kadir Erkiş, üniversite eğitimi sonrasında DJ’lik alanına geçiş yaptı. DJ’liğin kendisini yansıtan çok özel bir meslek dalı olduğunu belirten Erkiş, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Müzik sektörü, pek çok parametreyi bünyesinde barındıran bir sektördür. Bu nedenle sektör içerisinde yer alan kişilerin, bu alanda titiz bir çalışma içerisinde olması oldukça önemlidir. Ben de tarzıma uygun şarkılar hazırlayarak insanları eğlendirmeye çalışıyorum. DJ’lik, müzik sektöründeki en önemli meslek dalları arasında yer alıyor. Bu alanda çalışmalarda bulunmak isteyen kişilerin eğlenmeyi ve eğlendirmeyi sevmesi çok önemli. Açıkçası DJ’liğin bana uygun bir meslek olduğuna inanıyorum. Çünkü ben de keyifli vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bu nedenle sektörde titiz bir çalışma içerisinde olduğumu söyleyebilirim.”

Kendi şarkıları hakkında da açıklamalarda bulunan Kadir Erkiş, tarzına uygun şarkılar hazırlamak için titiz bir çalışma içerisinde olduğunun altını çizdi: “Benim için müzik sektörü oldukça önemli. Bu alanda kendimi ne kadar geliştirebilirsem o kadar iyi şeyler yapabileceğime inanıyorum. Bu nedenle tarzıma uygun, insanları eğlendirebilecek şarkılar hazırlamaya devam ediyorum. Senior Kaercy, Junior Kaercy gibi şarkılarım; insanlar tarafından oldukça beğenildi. Şarkılarımın beklediğim tepkileri alması beni gerçekten çok mutlu ediyor.”

İnsanları Eğlendirmeyi Seviyorum

DJ’lik çalışmalarında temel olarak insanları eğlendirmeyi hedeflediğini belirten Kadir Erkiş, açıklamalarında genel olarak şu sözlere yer verdi: “Biliyorsunuz DJ’likte ortamda bulunan insanları eğlendirmeniz gerekiyor. Bunu ne kadar başarırsanız o kadar iyi bir iş çıkarmış olacaksınız. Ben de tarzıma uygun şarkıları bir araya getirerek ortamda bulunan insanların gündelik hayatın stresinden uzaklaşmasına katkıda bulunuyorum. Bunun yanı sıra müzik sektöründeki gelişmelerden de haberdar olduğum için kendimi geliştiriyor, daha fazlasını yapabilmek için yoğun bir çalışma sürecine giriyorum. DJ’lik yaptığım için gerçekten çok mutluyum.”