Kadir İnanır ameliyat oldu
Yeşilçam’ın usta oyuncularından Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde ameliyat masasına yattı. Gözünden ameliyat olan Kadir İnanır’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Uzun zamandır ekranlarda gözükmeyen Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır’ın ameliyat olduğu öğrenildi.
Son dönemlerde sarı nokta hastalığı nedeniyle görme kaybı yaşadığı belirtilen 72 yaşındaki oyuncunun, geçirdiği operasyonun ardından evinde dinlenmeye çekildiği aktarıldı.
Kadir İnanır’ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
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