Kadir İnanır ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu

Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır'ın dün akşam ameliyat edildiği açıklandı. Usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama geldi.

Cumartesi günü aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve halen Pamukkale Üniversitesi Hastanesi nöroloji servisinde gözetim altında tutulan Kadir İnanır'ın ameliyat edildiği açıklandı.

"AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ"

Pamukkale Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversite Hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır’ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.