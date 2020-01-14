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  3. 14 Ocak 2020 08:38

Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP'nin eski genel başkanı Selhattin Demirtaş'ın Devran adlı tiyatro oyununa katıldığı için "Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız" dediği Kadir İnanır, Bakan Soylu'ya bu yanıtı verdi.

Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya yanıt
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Halkların Demokratik Partisi (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kaleme aldığı "Devran" kitabının öyküleri, oyuncu Jülide Kural ve Ömer Şahin tarafından okuma tiyatrosu olarak sahneye taşındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önceki gece Kastamonu’da katıldığı bir programda, tiyatroyu izleyen sanatçıları hedef aldı. Soylu, tiyatroya giden sanatçı Kadir İnanır'ı hedefine koyarak, "Eksik yapmışsınız Kadir Efendi" ifadesini kullandı.

KONUŞMAK İSTEMİYORUM

Sanatçı Kadir İnanır ise Bakan Soylu'nun bu sözlerini hatırlatması üzerine “Konuşmak istemiyorum, bizim tek derdimiz barış olsun” demekle yetindi.

SOYLU NE DEMİŞTİ ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ‘Devran’ kitabından uyarlanan tiyatro oyununu izleyen Kadir İnanır'ı hedef almış ve "Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız. O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü’nün de fotoğrafını assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğraflarını assaydınız. Elinizdeki, kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz. Bu milleti de aldatamazsınız. Bu ülkeyi de bölemeyeceksiniz. Türkiye eski Türkiye değil” ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet

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