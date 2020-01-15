  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 15 Ocak 2020 18:07

Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya yeni yanıt

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Kadir İnanır, çok eleştirilen tiyatro oyununa gitmesiyle ilgili Bakan Süleyman Soylu'ya yanıt verdi.

Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya yeni yanıt
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyununa gitmesi ile ilgili, "Orada insanları barışa teşvik var, barış için oradaydık. Öyle ufak şeylere takılmayın" dedi.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Selahattin Demirtaş’ın geçtiğimiz yıl kaleme aldığı Devran kitabından uyarlanan tiyatro oyununu izleyenler arasında Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır da bulunuyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tiyatroya izlemeye gidenlere tepki vermiş ve İnanır ile ilgili “Eksik yapmışsınız Kadir Efendi” demişti.

‘ÖYLE UFAK ŞEYLERE TAKILMAYIN’

İstinyePark’da objektiflere takılan İnanır’a yaşanılanlarla ilgili bir değerlendirmesi olup olmadığı soruldu. Usta oyuncu, “Orada insanları barışa teşvik var, barış için oradaydık. Öyle ufak şeylere takılmayın” diyerek yanıt verdi.

Sözcü

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
selahattin demirtaş , hdp , süleyman soylu , yeşilçam
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM