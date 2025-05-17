Kadir İnanır'dan dava yağmuru

Türk sinemasının en önemli oyuncunlarından Kadir İnanır, yıllardır rol aldığı filmlerin izinsiz yayınlanmasını yargıya taşıdı.

Ünlü oyuncu Kadir İnanır, 24 Mart 2023’te Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılmış, beyin damarına pıhtı atması sonucu acil ameliyata alınmıştı.

Yoğun bakımda tedavi gören oyuncu, 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkmıştı. İnanır, 4 Nisan’da ise taburcu edilmişti.

Taburcu olduğundan bu yana fizik tedavisi devam eden Türk sinemasının en önemli oyuncunlarından Kadir İnanır, yıllardır rol aldığı filmlerin izinsiz yayınlanmasını yargıya taşıdı.

Tedavisi devam eden usta oyuncu, yapım şirketlerine telif hakları kapsamında tazminat davası açtı. İnanır, bu davaların yalnızca kişisel bir hak arayışı olmadığını, tüm sanat camiasının ortak sesi olduğunu vurguladı.

İnanır’ın hedef aldığı şirketler arasında Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a ait Gülşah Film de bulunuyor. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, yapımcıların filmleri dijital platformlar ve televizyon kanallarında izinsiz yayınlayarak uzun yıllardır ciddi gelir elde ettiği, ancak sanatçılara telif ödenmediği belirtildi.

Tedavi gördüğü Romatem Fizik Tedavi Merkezi’nden T24’e konuşan Kadir İnanır, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Emek sömürüsüne karşı hakkımı talep ediyorum. Uzun yıllardır sinema ve televizyon sektörüne emek vermiş bir sanatçı olarak şunu açıkça ifade etmek isterim ki; açmış olduğum davalar, sadece şahsımı ilgilendiren bireysel hukuk mücadeleleri değildir. Bu davalar, aynı zamanda sektördeki tüm sanatçıların hak mücadelesidir. Bugün ben konuşuyorsam, yarın başka bir sanatçının sesi yükselecek. Çünkü mesele yalnızca bir kişinin hakkı değil, bir meslek onurunun, yılların emeğinin teslim edilmesidir. Ben, bu mücadelede haklı olduğumu biliyorum. Ve inanıyorum ki bu hukuk mücadelesi, sanatın ve sanatçının haklarının iadesiyle sonuçlanacaktır.”

T24