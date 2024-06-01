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Kadir İnanır'ın doktorundan kesin talimat

Kadir İnanır'ın doktorundan kesin talimat
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Geçtiğimiz ay beynine pıhtı atan ve uzun süre hastanede kalan Kadir İnanır, yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Usta oyuncu doktorlarından önemli bir talimat aldı.

Usta oyuncu Kadir İnanır, geçtiğimiz aylarda felç geçirmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

O dönem entübe edilen İnanır, hastaneden taburcu edilmişti. Sanatçı geçtiğimiz günlerde rahatsızlanınca tekrardan hastaneye kaldırılmıştı.

Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan İnanır'ın, sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fizik tedavi gören ve bir hareketi yapmakta zorlandığı belirtilen usta oyuncunun, bu duruma öfkelendiği ifade edildi.

FİZİK TEDAVİSİNE DEVAM EDİLECEK

Bu sırada tansiyonunun yükselmesiyle hastaneye götürülen İnanır'ın tansiyonu normale döndürüldü.

 Habertürk'ün haberine göre, İnanır'ın doktoru bir talimat verdi. Usta oyuncu için doktoru tansiyonunun yükselmesine neden olacak her şeyden kaçınması gerektiğini belirterek "Öfkelenmek yasak" dedi.


Kadir İnanır, genel kontrollerinin yapılması için birkaç gün daha hastanede kalacak. Ardından fizik tedavisine devam edilecek.

Etiketler talimat kadir inanır
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