Kainat Güzellik Yarışması'nda radikal değişiklik! Onlar da katılabilecek

Dünyanın en güzel kadınının seçildiği Kainat Güzellik Yarışması'nın kurallarında yapılan değişiklikle evli veya çocuklu kadınların da yarışmasına imkan tanınacak.

Gelecek yıl 72.'si düzenlenecek olan Kainat Güzellik Yarışması'nda bir ilk yaşanacak.

ABD medyasında yer alan haberlere göre bu yıl yapılan bir değişiklikle 2023 Kainat Güzellik Yarışması'na başvuran adayların hiç evlenmemiş ve çocuksuz kadınlardan oluşması kuralı kaldırılıyor.



Bu sayede önümüzdeki Aralık ayında seçmeleri başlayacak olan güzellik yarışmasına evli ve çocuklu kadınlar da katılabilecek.

Yarışma aynı zamanda yalnızca 18-28 yaş arası kadınların Kainat Güzeli olmasına imkan tanıyor. Ancak bu kurala dair henüz bir değişiklik yapılmadı.

Insider'a konuşan bir kaynak, yarışmadaki yaş kuralının devam edeceğini doğrularken, the National'ın ulaştığı bir bildiride ise, "Hepimiz kadınların hayatları üzerinde söz sahibi olması gerektiğine ve bir insanın kişisel kararlarının başarılarına engel olmaması gerektiğine inanıyoruz.” denildi.

Miss Universe Bahreyn'in Ulusal Direktörü Josh Yugen, değişikliğe dair yaptığı bir değerlendirmede, "Kainat Güzeli Yarışması her zaman kendi türünün en büyük ve en yenilikçi platformudur ve şimdi annelere ve evli kadınlara karşı daha kapsayıcı ve hoş görülü olacak. Yapılan bu değişiklikler, benim uğrunda savaştığım şeyle uyumlu; klişeleri kırmak ve eski toplumun onlarca yıl öncesinden bize dayattığı damgayı unutmak.” dedi.

'Bu sadece bir zaman meselesiydi'

2020'de Kainat Güzeli seçilen Andrea Meza ise, kuralın şimdiye dek çoktan değişmiş olması gerektiğini belirterek, "Bunun gerçekleşmiş olmasından dolayı çok mutluyum. Toplumun değişip, eskiden sadece erkeklerin bulunabildiği konumlarda kadınların da yer alabildiği bir ortamda yarışmaların da değişmesi ve ailesi olan kadınlara kucak açması yalnızca bir zaman meselesiydi" ifadelerini kullandı.

Meza, "20'li yaşlarının başlarında evlenip çocuk sahibi olan, hayatı boyunca Kainat Güzellik Yarışması'na katılmayı istemiş ancak bu kural nedeniyle katılamamış kadınlar var. Şimdi bu kadınlar da eğlence sektöründeki kariyerlerine bir adım atabilir" dedi.