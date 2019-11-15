Kainat Güzellik Yarışması'nda ''Ukrayna'' krizi

Ukraynalı güzel Anastasiya Subbota’nın 27 Kasım’da, Kainat Güzeli yarışmasının finalinin hazırlıkları için ABD’nin Atlanta kentine gitmesi gerekiyordu. Ancak 8 Aralık’taki yarışmada Subbota olmayabilir. Zira ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği, 26 yaşındaki güzele vize vermedi.

Yarışmanın Ukrayna temsilcisi 14 yıldır seçilmesine rağmen, böyle bir durum ilk kez yaşanıyor.

Ukrayna Kainat Güzeli yarışmasının organizasyon komitesi başkanı Anna Filimonova, Büyükelçi William Tylor’a açık mektup yazarak “Subbota vize işlemleri için gerekli tüm belgeleri ve kanıtları sundu. Ancak bir açıklama yapılmadan vize başvurusu reddedildi” ifadelerini kullandı.

Büyükelçiliğin konuyla bizzat ilgilenip vize merkezinin kararının olumlu yönde değişmesini umduklarını belirten Filimonova, aksi takdirde Ukrayna’nın bu yıl Kainat Güzeli yarışmasına katılamayacağını kaydetti.

Filimonova, kararın arkasında vize işlemleriyle ilgilenen personelin çok yoğun olması dışında başka nedenlerden kaynaklı olmamasını umduğunu da ifade etti.

Kainat Güzeli 2019 yarışması 28 Kasım-8 Aralık tarihlerinde Atlanta’da düzenlenecek.





