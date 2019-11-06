Kalben'den taciz itirafı

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Kalben, Gökhan Çınar YouTube kanalı üzerinden yayınlanan "Katarsis" adlı programa konuk oldu. Ünlü şarkıcı programda yıllar önce yaşadığı taciz olayını ilk kez anlattı.

"ÖLMEK ÜZERE OLAN ANNEME GİDERKEN TACİZE UĞRADIM"

Programda samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Kalben, yaşadığı korkunç olayı şu sözlerle anlattı: "Bir gün babam aradı, 'Annen ölmek üzere' dedi. Hemen iki arkadaşımla İstanbul'dan İzmir'e yola çıktık. Otobüs mola verirken ben uyuyakaldığım için arkadaşlarım orada inmişler. Ardından ben bir elle gözümü açtım. Bir çocuğa şefkat göstermeyen, bir kadına çiçek uzatmayan bir el o. Çocuğa vuran bir el, kadını saçından tutup yere çalan bir el o. Bayağı arkadan bir el, vücuduma dokunuyor. Tabii o an orada bir şey yapmadım. Arkadaşlarıma bile söyleyemedim. İzmir'e vardıktan 3-4 saat sonra annemi kaybettik. Üstünden günler geçti ve arkadaşlarıma ancak anlatabildim bu durumu. Bunun için herkese sesleniyorum, böyle bir şey yaşadığınızda hemen bağırın, yardım isteyin. Tacize karşı sesinizi çıkarın. Doğru kurumlara gidin ve utanmayın. Utanması gereken onlar çünkü."

"ŞİDDETİN SEBEBİ SİZ DEĞİLSİNİZ"

Şiddet gördüğünü de itiraf eden şarkıcı, "Bir seferinde şiddet gördüm. Yıllardır bunu ben tetikledim diye düşündüm. Bunu sanki hak etmişim gibi düşündüm durdum. Yıllardır bu konuda kendime haksızlık ettim.Yıllar insana öğretiyor. Kimse, kimse için bir şiddet sebebi olamaz. Bunun sebebinin siz olmadığını anlayın" diye konuştu.