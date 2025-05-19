Kalça kemiği kırılan Ahmet Mekin ameliyat oldu
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde yürüyüş yaparken bir çocukla çarpıştıktan sonra yere düşmesi sonucu kalça kemiği kırılan usta sanatçı Ahmet Mekin (93), ameliyat oldu.
Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin, 1980 yılından beri yaşadığı Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi’nde dün, yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpıştı. Yere düşen Mekin’in kalça kemiği kırıldı. Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Mekin, ameliyat oldu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Mekin’in tedavisine devam ediliyor.
DHA
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