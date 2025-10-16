Kalp krizi geçiren Fatih Ürek'ten kötü haber

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Dün evinde kalp krizi geçiren ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ürek'in entübe edildiği açıklandı.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, dün sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ünlü şarkıcı Liv Hospital Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Hastaneden yapılan ilk açıklamada, ''Değerli sanatçımız Fatih Ürek, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır. Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan değerlendirmede iki yıl önce stent takılmış olan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir. Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır. Hastamız şu anda yoğun bakımda uyutulmakta olup, oksijen seviyesi, organ perfüzyonu ve hipoksik hasarın oluşup oluşmadığı takip edilmektedir. Klinik durumu stabilizasyon kazanana kadar gelişmeleri yakından izleyeceğiz. Kendisine acil şifalar diliyor, tüm ekip arkadaşlarımıza özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz" denilmişti. 

ENTÜBE EDİLDİ

Fatih Ürek'in entübe edildiği öğrenildi. Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında konuşan Hakan Ural, ''Risk almamak adına entübe edildi. Bugün ya da yarın uyandırmayı planlıyorlar'' ifadelerini kullandı.

