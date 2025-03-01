Kalp spazmı geçiren Özcan Deniz'in son durumu belli oldu

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, kalp spazmı geçirmişti. Ünlü isim sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Bir süredir annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan Özcan Deniz, ailesinin kendisi hakkında yaptığı açıklamaların ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkikler sonucunda Deniz'in kalp spazmı geçirdiği belirlendi.

Özcan Deniz’in hastaneye kaldırılmasının ardından eşi Samar Dadgar ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaparak, "Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım" ifadelerini kullandı.

Deniz, Bakü konseri öncesinde basın mensuplarına sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.