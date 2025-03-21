Kalp spazmı geçirmişti... Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı

Bir süre önce kalp spazmı geçiren Özcan Deniz bir yandan ailevi sorunları diğer yandan da sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Ünlü sanatçı bugün anjiyo oldu.

Bir süredir annesi Kadriye Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve ablası Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan Özcan Deniz, 17 Şubat'ta kalp spazmı geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

Özcan Deniz'in doktoru ise yaptığı açıklamada; "Özcan Deniz'e kan tahlili yapacağız. Çıkan sonuca göre anjiyo olacak" demişti.

Şubat ayında kalp spazmı geçiren Özcan Deniz, anjiyo oldu. Ünlü şarkıcının eşi Samar Dagar'dan paylaşım geldi.

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, eşiyle birlikte hasta yatağından çekilmiş bir fotoğrafını; "Biz bir anjiyo olup çıkacağız. Her şey yolunda, sadece yatak biraz dar, zor sığdım ama kalkmam" diyerek paylaştı.