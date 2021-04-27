Kameralar önünde aşı olduktan 2 gün sonra öldü

Hindistan'da halkı Covid-19 aşısı yaptırmaya teşvik etmek için kameralar önünde aşı yaptıran oyuncu Tamil Vivek (59), 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Tamil Vivek geçtiğimiz perşembe günü, halkın korona aşısına karşı duyduğu korkuyu ortadan kaldırmak için özel bir hastaneye gidebileceği halde, devlet hastanesini tercih ederek aşı oldu. 59 yaşındaki aktör, aşı olduktan iki gün sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi.

ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ

Vivek'in rahatsızlığını ifade ettikten sonra bayıldığı ve ailesinin onu apar topar hastaneye götürdüğü, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Ölüm sebebinin kalp krizi olduğu söylendi.

"KORONA TESTLERİNİ DURDURUN"

Tamil'in ölümünün ardından hastane önünde sinirlerine hakim olamayan oyuncu Mansoor Ali Khan, "Korona testlerini durdurun. Kimsede korona olmayacak, aşıların içeriğinde ne var bile bilmiyoruz" diyerek aşı ve test karşıtı söylemlerde bulundu.

TAMİL VİVEK KİMDİR?

Ünlü komedyen Vivek, Tamil sinemasındaki sosyal reformatif diyalogları nedeniyle halk arasında 'Chinna Kalaivanar' olarak adlandırıldı. Sendika hükümeti tarafından 2009 yılında Hindistan'ın en yüksek dördüncü sivil ödülü olan Padma Shri Ödülü'ne layık görüldü. En son Hint filmi 'Vicky Donor'un' Dharala Prabhu 'adlı Tamil versiyonunda görülen Vivek, aynı zamanda yönetmen Shankar'ın yeni filmi 'Indian 2'ye de dahil oldu.