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Kanada'ya vizesi çıkmayan Tolga Çevik'in gösterileri ertelendi

Kanada'ya vizesi çıkmayan Tolga Çevik'in gösterileri ertelendi
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Toronta'daki gösterisi için Kanada Konsolosluğu'na yaptığı başvurusu reddedilen komedyen Tolga Çevik gösterilerini erteledi.

Toronta'daki gösterisi için aylar öncesinden Kanada Konsolosluğu'na yaptığı vize başvurusu reddedilen komedyen Tolga Çevik, 10 Kasım'daki gösterisini 2023 yılına ertelemek zorunda kaldı.

"EKİBİMİZİN VİZELERİ ÇIKMADI"

Çevik, “Kanada’daki sevgili dostlar. Ekibimizin vizeleri çıkamadığı için 10/11/22 tarihli gösterimizi 9 Şubat 2023 tarihine ertelemiş bulunuyoruz. Anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

 TOLGA ÇEVİK KİMDİR?

12 Mayıs 1974 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Tolga Çevik, eğitim hayatına Bahariye İlkokulu ile başladı. Daha sonra Özel Doğuş Lisesi’nde ortaokulu ve liseyi bitirdi. Tiyatro hayatına ilk defa lisede başlayan Tolga Çevik, liseler arası yarışmalarda en iyi oyuncu ödülleri aldı.

Tolga Çevik, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavını kazanamaması üzerine Yeditepe Oyuncuları adlı tiyatroya katıldı. 1996 yılında Central Missouri State Üniversitesi’nin Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünden mezun olmuş ve eğitimi devam ederken Amerikalı aktör Robin Williams’tan eğitim aldı.

Profesyonel hayatına Amerika’daki eğitimini tamamladıktan sonra Hadi Çaman Tiyatrosu’nda başlayan Tolga Çevik, BKM yapımı birçok film, dizi ve oyunlarda rol aldı.

Tolga Çevik, Cem Yılmaz’ın kardeşi Özge Yılmaz ile 2004 yılında evlendi. Çevik ve Özge Yılmaz’ın Tuna ve Tan adında iki çocuğu var.

Etiketler TOLGA ÇEVİK gösteri
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