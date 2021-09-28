Kansere yakalanan Canan Ergüder'den yeni fotoğraf

Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder sosyal medyadan yeni bir fotoğraf paylaştı.

2017 yılında meslektaşı Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan oyuncu Canan Ergüder, meme kanseriyle mücadele ediyor.

Rahatsızlığından dolayı rol aldığı diziden ayrılan ünlü oyuncu, pazar gününü ailesiyle birlikte Bolu'da geçirmeyi tercih etti.

Gün boyu doğayla iç içe olan Ergüder, eşiyle birlikte kamera karşısına geçti. Kenan Ece ile poz veren oyuncu, gönderisine, "Doğanın içinde muhteşem insanlarla, muhteşem sohbetler sonrası rahatlama çok çok güzel." ifadelerini not düştü.

Takipçilerinden Canan Ergüder'e "Seni çok özledik" ve "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.



O fotoğraf şöyle: