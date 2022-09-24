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Kansere yakalanan Hakan Özoğuz sağlık durumunu açıkladı

Kansere yakalanan Hakan Özoğuz sağlık durumunu açıkladı

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'un lenfoma nedeniyle tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Özoğuz, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bir süre önce lenfoma tedavisi gördüğü yönünde haberler ortaya çıkan Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son durumuna ilişkin bilgi verdi.

"GEREKENLER YAPILMAKTA"
Özoğuz, yaptığı açıklamada "Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılmakta ve iyi de geçiyor. Aralarda konserlerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere" ifadelerine yer verdi.

Tedavi gören 45 yaşındaki müzisyen, 11 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla bir süre sahne alamayacağını duyurmuştu. Özoğuz'un paylaşımına kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Etiketler hakan özoğuz athena kanser
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