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Kansere yakalanan Hakan Özoğuz'dan sevindiren haber

Kansere yakalanan Hakan Özoğuz'dan sevindiren haber
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Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, lenfoma tedavisi gören kardeşi Hakan Özoğuz'un sağlık durumunu açıkladı.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, dün akşam düzenlenen Tamirhane filminin galasına katıldı. 

Gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özoğuz, lenfoma tedavisi gören kardeşinin sağlık durumu hakkında konuştu.

Athena grubunun sevilen üyelerinden Hakan Özoğuz'un bir süredir lenfoma ile mücadele ettiği ve tedavi sürecini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği öğrenilmişti.

"Tedavi oldu, bitti"
Galada kardeşinin son durumunu anlatan Özoğuz, "Sahnelere devam ediyor. Özkan (Uğur) abi ile beraber oldular. Müzisyen hastalığı gibi bir şey oldu bu hastalık. 10 senedir vardı zaten, son dönemde hareketlendi. Tedavi vakti bekleniyordu, tedavi oldu bitti. Şu an bomba gibi konserlere devam ediyoruz" dedi.

Geçtiğimiz ay Twitter hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Hakan Özoğuz ise şu ifadeleri kullanmıştı: "Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız dostlar. 

Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılmakta ve iyi de geçiyor. Aralarda konserlerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere."

Etiketler athena gökhan özoğuz
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