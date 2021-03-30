Kansere yakalanmıştı! Arif Güloğlu'ndan ilk açıklama

Lenf kanserine yakalanan Çok Güzel Hareketler 2'nin genç oyuncusu Arif Güloğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu, lenf kanserine yakalandı. 24 yaşındaki oyuncu Ankara'da tedavi görüyor. Ünlü oyuncudan hastalığıyla ilgili ilk açıklama geldi. Arif Güloğlu "Kısa süre önce konulan lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı. Bu süreci, doktorlarım, ailem, dostlarım ve BKM Mutfak ekibinin ilgi ve desteğiyle hızla atlatacağıma inanıyorum. Sevgi dolu dileklerinize çok teşekkür ederim. En kısa sürede yeniden, sağlıkla buluşmak üzere." dedi.