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Kansere yakalanmıştı, güzel haber geldi

Kansere yakalanmıştı, güzel haber geldi

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de rol alan ve kanser tedavisi gören Arif Güloğlu iyileşti.

DUVAR - BKM Mutfak “Çok Güzel Hareketler Bunlar 2”nin 24 yaşındaki oyuncusu Arif Güloğlu, yakalandığı lenf kanserini yendi.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Güloğlu Ankara'da gördüğü 9 aylık tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatarak tamamen sağlığına kavuştu.

Güloğlu, kadrosunda bulunduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye ocak ayında dönecek.

 

Etiketler Arif Güloğlu kanser tedavi
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