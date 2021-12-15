Kansere yakalanmıştı, güzel haber geldi
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de rol alan ve kanser tedavisi gören Arif Güloğlu iyileşti.
DUVAR - BKM Mutfak “Çok Güzel Hareketler Bunlar 2”nin 24 yaşındaki oyuncusu Arif Güloğlu, yakalandığı lenf kanserini yendi.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Güloğlu Ankara'da gördüğü 9 aylık tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatarak tamamen sağlığına kavuştu.
Güloğlu, kadrosunda bulunduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye ocak ayında dönecek.
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