Kanseri yenen Arif Güloğlu Çok Güzel Hareketler 2'ye döndü!

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı 'Çok Güzel Hareketler 2'nin başarılı oyuncusu Arif Güloğlu son hali ile gündeme geldi.

Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularından Arif Güloğlu, geçtiğimiz sezon lenf kanserine yakalanmış ve tedavisi için kadrodan ayrılmak zorunda kalmıştı. Dokuz ay tedavi gören ve eski sağlığına kavuşan oyuncu, ekrana dönüş yaptı.

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı 'Çok Güzel Hareketler 2'nin başarılı oyuncusu Arif Güloğlu'na geçtiğimiz yıl lenfoma teşhisi konmuştu. Güloğlu, tedaviye başladığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.



HASTALIĞI ATLATTI

Tedavisi sebebiyle çekimlerden ayrı kalan 24 yaşındaki Güloğlu'ndan geçtiğimiz aralık ayında sevindiren haber gelmişti. Ankara'da gördüğü dokuz aylık tedavi sonrası hastalığı yenen ünlü isim, şimdilerde oyunculuğa geri döndü.

Tamamen sağlığına kavuşan Arif Güloğlu, 'Çok Güzel Hareketler 2'nin kadrosunda yerini aldı. Programın yeni bölüm fragmanında da skeçlerde rol aldığı görülen Güloğlu'nun son hali, hayranlarını sevindirdi.



İşte ekrana dönen Arif Güloğlu'nun hayranlarını mutlu eden son görüntüsü...