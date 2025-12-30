  1. Anasayfa
Kar yağışı yüzünden seferler iptal edildi, sevilen dizinin oyuncuları mahsur kaldı
Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Diyarbakır, Mardin ve Şırnak’ta bazı uçuşlar iptal edilirken Mardin’de çekimleri devam eden Uzak Şehir dizisinin oyuncuları da İstanbul'a dönemedi...

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken bazı uçak seferleri de iptal edildi.

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışının günlerdir etkisini sürdürdüğü Diyarbakır, Mardin ve Şırnak’ta bazı uçuşlar iptal edildi.

Çekimleri Mardin'de yapılan Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in oyuncuları ve set ekibi de kar yağışı mağduru oldu.

Uzak Şehir oyuncuları Atakan Özkaya, Alper Çankaya, ve Burak Şafak Mardin'den İstanbul'a dönmek için yola çıktıktan kısa bir süre sonra uçuşları iptal olduğu için otellerine geri dönmek zorunda kaldı.

