Karaciğer nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan'dan ilk fotoğraf karesi geldi

Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele ederken önceki gün 11 saat süren zorlu bir ameliyat geçiren Ufuk Özkan'ın yoğun bakım servisinden çıktığı açıklanırken, ünlü oyuncudan ameliyat sonrası ilk fotoğraf karesi de geldi.

Oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir mücadele ettiği hastalıkta en kritik eşiği aştı. Karaciğer yetmezliği teşhisiyle tedavi gören oyuncu, daha önce aynı sette birlikte çalıştığı görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık'ın donörlüğüyle birlikte İstanbul'da bir özel hastanenin Organ Nakli Bölümü'nde ameliyat edildi.

Tam 11 saat süren kritik ameliyat sonrasında yoğun bakım servisine alınan Ufuk Özkan bugün yoğun bakım servisinden çıkarıldı.

Doktorlar, Özkan'ın 11 saat süren zorlu bir ameliyat geçirdiğini, karaciğer naklinin başarıyla tamamlandığını ve sanatçının durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

Ameliyatın ardından Ufuk Özkan ve donör Salih Kıvırcık'tan ilk kare geldi.

Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından hem ağabeyi Ufuk Özkan'ın hem de Salih Kıvırcık'ın fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Çok şükür yoğun bakımdan servise çıktık. Şimdilik her şey yolunda. Dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler."