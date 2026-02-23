Karaciğer nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan'ın nakil öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Özel bir hastanede geçirdiği karaciğer nakli ile sağlığına kavuşan sevilen oyuncu Ufuk Özkan'ın, nakil öncesi görüntüleri ortaya çıktı.

Geniş Aile başta olmak üzere pek çok yapımda rol alan sevilen oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz haftalarda geçirdiği zorlu karaciğer nakli ameliyatının ardından sağlığına kavuştu. 11 saat süren operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından taburcu olan Özkan, hayata yeniden tutundu.

Kameraman Arkadaşından Can Dostluğu

Nakil operasyonu, Özkan'ın kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık'ın bağışladığı karaciğerle gerçekleştirildi. Ameliyat süresince bir an olsun abisinin yanından ayrılmayan kardeşi Umut Özkan, o zorlu günleri kamera ve fotoğraflarla belgeledi.

"Kapı Önündeki Heyecanı Asla Unutmayacağız"

Yaşananları sosyal medyasından paylaşan Umut Özkan, duygu dolu sözler kaleme aldı: "Ameliyata girmeden önce yaşadığımız o sessiz bekleyişi, kapı önündeki heyecanı, içimizdeki fırtınayı ve ameliyat sonrasında aldığımız o derin nefesi, gözlerimizde biriken şükür yaşlarını asla unutmayacağız. Belki birine umut olur, belki birine güç verir diye paylaşmak istedik."

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve duygusal yorumla doldu.