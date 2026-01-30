  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'a set arkadaşından büyük vefa!

Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'a set arkadaşından büyük vefa!

Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'a set arkadaşından büyük vefa!
Güncelleme:

Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın donörü netleşti. Donörün, Özkan'ın sektörden arkadaşı olan kameraman Salih Kıvırcık olacağı belirtildi.

Türkiye’nin sevilen oyuncularından Ufuk Özkan’ın sağlık durumunda gelişmeler yaşanıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde karaciğer yetmezliği tedavisi gören Özkan’ın hem sağlık değerleri düzeldi hem de nakil için beklenen donör bulundu. Süreci yöneten Organ Naki Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak ve Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık, son durumu paylaştı.

Değerleri iyileşti, risk azaldı

Sanatçı Özkan’a uygulanan tıbbi tedavinin olumlu sonuç verdiğini belirten Prof. Yaprak, "Ufuk Bey hastanemize yattığında karaciğer yetmezliği skoru (MELD) 22 seviyesindeydi. Uyguladığımız tıbbi tedavilerle genel durumunda belirgin bir iyileşme sağladık ve bu skoru 22’den 14’e düşürmeyi başardık" dedi.

Set arkadaşı donör oldu

Prof. Dr. Yaprak, tedavi sürerken eş zamanlı yürütülen canlı donör arayışının da sonuçlandığını açıkladı. Donörün, Özkan'ın sektörden arkadaşı olduğunu belirten Prof. Yaprak, "Eski çalışma arkadaşları arasından aday olan ilk aday kameraman Salih Kıvırcık, Ufuk Bey ile daha önce bir dizide birlikte çalışmış. Yapılan testlerde anatomik olarak uygun bulundu ve etik kurul onayını aldı. Önümüzdeki günlerde nakil operasyonunu planlıyoruz" dedi.

"Yasal onay tamam, ameliyata hazırız"

Nakil sürecinin prosedürlerine ilişkin bilgi veren Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık ise "En uygun donör adayı olan Salih Kıvırcık’ın yasal onay süreçleri tamamlandı. Hem alıcımız Ufuk Özkan hem de vericimiz Salih Bey ile birlikte başarılı bir operasyon için hazırlıklarımıza başladık" ifadelerini kullandı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Altın ve gümüş çakıldı, İslam Memiş'ten gram altın için olay olacak bir tahmin geldi!
Altın ve gümüş çakıldı, İslam Memiş'ten gram altın için olay olacak bir tahmin geldi!
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları: Vurduğu kişinin başında bekledi!
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları: Vurduğu kişinin başında bekledi!
Bu fiyatlardan altın ve gümüş alınır mı? Ünlü ekonomist Filiz Eryılmaz'dan ''cesur'' tahmin
Bu fiyatlardan altın ve gümüş alınır mı? Ünlü ekonomist Filiz Eryılmaz'dan ''cesur'' tahmin
Son anketten iktidara soğuk duş: 4 Partili Meclis'ten MHP gitti, Zafer geldi!
Son anketten iktidara soğuk duş: 4 Partili Meclis'ten MHP gitti, Zafer geldi!
''Gezmeye gidiyoruz'' diyerek evden çıkardığı 93 yaşındaki anneannesini öldürdü!
''Gezmeye gidiyoruz'' diyerek evden çıkardığı 93 yaşındaki anneannesini öldürdü!
Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir'de ''tokat'' krizi!
Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir'de ''tokat'' krizi!
Kız çocuğunu gasp edip, dudak dolgusu yaptırmışlar... Dudaklarıyla birlikte yakalandılar
Kız çocuğunu gasp edip, dudak dolgusu yaptırmışlar... Dudaklarıyla birlikte yakalandılar
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Şeyma Subaşı'dan bir şaşırtan karar daha
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Şeyma Subaşı'dan bir şaşırtan karar daha
Etiketler ufuk özkan donör Karaciğer yetmezliği
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi'nin başı büyük dertte! Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi'nin başı büyük dertte! Son anketten iktidara soğuk duş: 4 Partili Meclis'ten MHP gitti, Zafer geldi! Son anketten iktidara soğuk duş: 4 Partili Meclis'ten MHP gitti, Zafer geldi! Meteoroloji uyarmıştı... Sağanak vurdu, hayat felç oldu! Dere taştı vatandaşlar mahsur kaldı! Meteoroloji uyarmıştı... Sağanak vurdu, hayat felç oldu! Dere taştı vatandaşlar mahsur kaldı! Ahmet Çakar'dan Süper Lig'e bomba gibi düşen iddia! Ahmet Çakar'dan Süper Lig'e bomba gibi düşen iddia! 21 yaşındaki genç kıza iğrenç taciz; 52 yaşındaki taciz şüphelisi serbest... 21 yaşındaki genç kıza iğrenç taciz; 52 yaşındaki taciz şüphelisi serbest... ''Gezmeye gidiyoruz'' diyerek evden çıkardığı 93 yaşındaki anneannesini öldürdü! ''Gezmeye gidiyoruz'' diyerek evden çıkardığı 93 yaşındaki anneannesini öldürdü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yetkisi daha AYM'den döndü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yetkisi daha AYM'den döndü! Kız çocuğunu gasp edip, dudak dolgusu yaptırmışlar... Dudaklarıyla birlikte yakalandılar Kız çocuğunu gasp edip, dudak dolgusu yaptırmışlar... Dudaklarıyla birlikte yakalandılar Altın ve gümüş fiyatları fena çakıldı; 2,5 trilyon dolar buhar oldu! İşte sert düşüşün nedeni Altın ve gümüş fiyatları fena çakıldı; 2,5 trilyon dolar buhar oldu! İşte sert düşüşün nedeni Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir'de ''tokat'' krizi! Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir'de ''tokat'' krizi!
Sapanca'daki bir bungalov tatili daha kabusla bitti Sapanca'daki bir bungalov tatili daha kabusla bitti Türkiye'nin yüzölçümünü değiştiren şehir: Tam 662 futbol sahası kadar büyüdü! Türkiye'nin yüzölçümünü değiştiren şehir: Tam 662 futbol sahası kadar büyüdü! Trabzonspor, Beşiktaş'ın eski golcüsünü transfer etti Trabzonspor, Beşiktaş'ın eski golcüsünü transfer etti BBP lideri Destici bu 3 suç için idam cezası istedi: ''Gerekirse referanduma gidelim'' BBP lideri Destici bu 3 suç için idam cezası istedi: ''Gerekirse referanduma gidelim'' Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Şeyma Subaşı'dan bir şaşırtan karar daha Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Şeyma Subaşı'dan bir şaşırtan karar daha Kayıp üniversite öğrencisinin kahreden görüntüleri ortaya çıktı Kayıp üniversite öğrencisinin kahreden görüntüleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı Danışmanı ile bakanlık çalışanının seks kasedi internete sızdı! Cumhurbaşkanlığı Danışmanı ile bakanlık çalışanının seks kasedi internete sızdı! Altın ve gümüş çakıldı, İslam Memiş'ten gram altın için olay olacak bir tahmin geldi! Altın ve gümüş çakıldı, İslam Memiş'ten gram altın için olay olacak bir tahmin geldi! Kan donduran olay: Babasını öldüresiye dövüp videoya kaydetti Kan donduran olay: Babasını öldüresiye dövüp videoya kaydetti Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun SGK'nın hatasını ifşa etti: Emeklilik yılınız değişebilir! Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun SGK'nın hatasını ifşa etti: Emeklilik yılınız değişebilir!