Karaciğer nakli sonrası hayata tutunan Ufuk Özkan’dan meslektaşlarına sert sözler

Zorlu bir karaciğer nakli operasyonunun ardından sağlığına kavuşan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, meslektaşlarına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Oyuncu tayfasını pek sevmem" diyerek dikkat çeken Özkan, sektördeki sahte dostluklara ve proje bitince kopan bağlara sitem ederken "oyuncu tayfasını pek sevmem" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda geçirdiği 11 saatlik başarılı bir karaciğer nakli operasyonuyla yeniden sağlığına kavuşan sevilen oyuncu Ufuk Özkan, hayata tutunma sürecinin ardından sektöre dair önemli bir iç hesaplaşmasını paylaştı.

Kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık’ın donör olduğu operasyonla iyileşme sürecini başarıyla tamamlayan Özkan, meslektaşlarıyla olan ilişkisi hakkında samimi itiraflarda bulundu.

"Dostluklar Proje Süresiyle Sınırlı"

Sektördeki ilişkilerin derinliği üzerine konuşan Ufuk Özkan, yaşadığı hayal kırıklıklarını şu sözlerle dile getirdi: "Genelde oyuncu tayfasını pek sevmem. Bir proje başlar, daha önce hiç selamlaşmadığınız insanlarla aniden 'dost' olursunuz. Proje biter, o kişi bir daha sizi hiç aramaz. Bu sahteliği yaşadığım dönemlerde çok üzülüyordum."

Sektörde Yeni Bir Tartışmanın Fitili Ateşlendi

Özkan'ın bu sitemi, magazin dünyasında "oyunculuk sektöründe arkadaşlık ne kadar gerçek?" sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Uzun yıllardır ekranlarda olan başarılı oyuncu, projelere dayalı ilişkilerin geçiciliğine dikkat çekerek, yaşadığı bu mesleki yorgunluğu takipçileriyle paylaştı.

Hastaneden taburcu olduktan sonra sağlığına odaklanan Özkan'ın bu çıkışı, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı ve pek çok hayranından destek mesajı aldı.