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Karadut dizisinde skandal sahne: Öpüştü diye kızına mezar toprağı yedirdi

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ATV ekranlarında yayınlanan ve İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın başrolleri paylaştığı Karadut dizisinin 3. bölüm fragmanında yer alan ve Zuhal karakterinin Tayfun'la öpüştüğünü gören baba Çetin'in kızına mezar toprağı yedirdiği sahne izleyiciyi çileden çıkardı.

Atv ekranlarında bu sezon başlayan ve İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın başrolü paylaştığı Karadut'un 3'üncü bölüm fragmanındaki sahne büyük tepki çekti.

 

Karadut'un 3. bölüm fragmanında kızı Zuhal'i Tayfun ile öpüşürken gören Çetin, Zuhal'i annesinin mezarlığına götürerek "senin kirini ancak toprak temizler" dedi ve kızına annesinin mezarından aldığı toprağı zorla yedirdi.

Kızı Zuhal'i annesinin ölümüne sebep olmakla suçlayan Çetin'in bu hareketi izleyicide büyük bir şok etkisi yarattı.

Sosyal medyada Atv'nin Karadut dizisine tepkiler bir anda çığ gibi büyüdü.

Etiketler Senin kirini ancak toprak temizler zuhal tayfun çetin atv dizi mezar toprağı toprak yedirdi
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